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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 11 февраля 2024, 14:42
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Работники школы никак не реагировали: Бастрыкин заинтересовался избиением восьмиклассника в селе

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением восьмиклассника на глазах учителей.
Работники школы никак не реагировали: Бастрыкин заинтересовался избиением восьмиклассника в селе

© Freepik

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения учащегося восьмого класса в одном из сел Тюменской области. На данный момент по этому случаю проводится процессуальная проверка, передает Ura.ru.

Инцидент произошел в школе села Уктуз. По данным правоохранителей, там на глазах учителей был избит подросток. При этом работники школы никак не отреагировали на ситуацию. Пострадавшему мальчику никто не помог, в том числе на место не была вызвана скорая помощь. Тем не менее восьмиклассник все-таки был госпитализирован.

В настоящий момент стражи порядка разбираются в деталях случившегося. За ходом их работы наблюдает глава СК, который уже поручил возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что у пострадавшего восьмиклассника диагностировали сотрясение мозга. О состоянии избитого мальчика рассказала его мама.

Источник фото:Freepik
Источник:Ura.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
избиение
уголовное дело
школа