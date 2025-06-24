Сказал, что хочет изуродовать: мужчина напал на беременную возлюбленную, пытаясь выколоть глаз

Мужчина напал на беременную возлюбленную, покусал ее и попытался выколоть глаз. Жестокое преступление с участием 28-летнего Бенджамина Джонса произошло в Англии. Об этом сообщает The Sun.

Пострадавшая рассказала полиции, что агрессия вспыхнула сразу после того, как она сообщила Джонсу о своей беременности. По ее словам, мужчина заявил, что «хочет изуродовать ее, чтобы она никому больше не понадобилась». Потом нападавший впился зубами в ее бровь и попытался выколоть глаз.

Оказалось, что жертву неоднократно выбрасывали голой на мороз, оставляли в пижаме на проезжей части с угрозами, систематически избивали и душили.

Несмотря на то, что потерпевшая успела спрятать телефон перед нападением, помощь пришла слишком поздно — ее обнаружили без сознания с многочисленными травмами. Джонса, имевшего судимость за предыдущие избиения этой же женщины, задержали лишь через 48 часов.

Отмечается, что пара познакомилась в 2021 году, когда 24-летняя девушка и представить не могла, во что выльются их отношения. После помолвки романтика сменилась кошмаром. Сейчас агрессор снова за решеткой, а его жертва пытается восстановить и физическое, и психическое здоровье.

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