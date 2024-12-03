Скатился вниз по склону на несколько десятков метров: ребенок выпал из кабины подъемника в Шерегеше

Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку по факту падения ребенка с канатной дороги в Шерегеше. На место происшествия были вызваны спасатели.

Доследственная проверка проводится по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом говорится в Telegram-канале СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 3 декабря. Ребенок при подъеме на вершину горы выпал из кресла после открытия защитной рамы. Оказавшись на склоне, он покатился вниз на несколько десятков метров. Для оказания несовершеннолетнему помощи были вызваны спасатели.

Ранее в Краснодарском крае девятилетний мальчик оказался в реанимации из-за лапши быстрого приготовления. Он почувствовал недомогание после ужина.