СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела подростка в доме на Алтае, об этом сообщает РИА Новости.

5 января в одном из частных домов Тогульского района Алтайского края полицейские обнаружили тело 16-летнего подростка. Как уточняют следователи, в момент происшествия в доме кроме молодого человека никого не было. Вероятной причиной смерти стало неправильное использование печи.

«По данному факту Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в СК региона.

Следователи устанавливают все факты произошедшего и проверяют, почему подросток в момент происшествия находился дома без родителей.

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