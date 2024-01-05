Подруга Киркорова Тлиашинова оказалась замешана в мошенничестве на 72 млн рублей, об этом сообщает Kp.ru.

Неприятная ситуация произошла между психологом, коучем Инной Тлиашиновой и блогером Сергеем Косенко. Некоторое время назад Косенко предложил женщине услуги по раскрутке ее аккаунта в соцсетях за 100 миллионов рублей. Из этой суммы Тлиашинова внесла предоплату в виде 12,5 миллионов рублей.

Однако вскоре психолог перестала платить деньги Косенко. Она осталась недовольна качеством его услуг. При этом сам блогер заявляет, что выполнил свои задачи полностью, поэтому теперь требует с Тлиашиновой оставшиеся 72,5 миллиона рублей.

Отметим, что Инна Тлиашинова близко дружит с Филиппом Киркоровым и журналисткой Аленой Жигаловой. Причем последняя встала на сторону подруги и заявила, что Косенко попросту накручивает ботов.

«На удочку попалось несколько блогеров, желающих повысить доход, однако вскоре выяснилось, что услуги Косенко — фейк. В качестве „повышения охватов“ предлагалась накрутка аккаунтов ботами и обычный гив с розыгрышем тачек и айфонов», — написала Жигалова

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