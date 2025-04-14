СК проверит действия Коэна из-за его мерча с отсылками на убийство своей девушки

Следственный комитет начал проверку действий Виктора Коэна, выпустившего мерч об убийстве своей девушки. После выхода из колонии мужчина активно ведет соцсети и продает одежду с принтом «Мясорубка правосудия» и «SHIZO». Об этом сообщает ИА Регнум.

Напомним, что в 2011 году во Владивостоке исчезла модель Галина Колядзинская. Через три года ее возлюбленный Виктор Коэн сознался в убийстве и сообщил, что расчленил девушку. Есть версия, что он сделал это с помощью мясорубки.

Осужденный после заявил, что признался после того, как его пытали сотрудники уголовного розыска Владивостока. В прошлом году он освободился, но про эту историю не забыл. Он ведет аккаунт в соцсетях, где говорит на тему убийства бывшей девушки и даже выпустил мерч. У него вышли футболки и лонгсливы, на которых есть рисунок мясорубки и надписи «Мясорубка правосудия» и «SHIZO».

Пользователи и СМИ обратили внимание на тематику одежды и его разговоры, разгорелся скандал.

«По данному факту СК Приморского края проводит проверку. Бастрыкин запросил доклад, — пояснили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что «Копейский маньяк»-некрофил устроился на работу. В 2008 году он попал в Смоленскую область, где проходит принудительное лечение.