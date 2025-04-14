Бонус за приличное поведение: «Копейский маньяк»-некрофил устроился на работу

Осужденный за убийство и изнасилование шестерых девушек «Копейский маньяк» (Вячеслав Яиков) стал уборщиком в психдиспансере. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

В 2008 году серийного убийцу отправили на принудительное лечение в Смоленскую область. В последнее время Яиков начал себя прилично вести: он ни разу не нарушил режим психдиспансера и даже научился писать, хотя ранее не мог этого делать из-за диагностированной олигофрении, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Благодаря примерному поведению, Вячеславу дали возможность работать уборщиком. Теперь он отвечает за мытье полов и убирает снег на территории.

Родные Яикова пытаются добиться перевода маньяка в Челябинск, чтобы его могла посещать 81-летняя мать. Однако администрация диспансера утверждает, что душевнобольной убийца крайне опасен. Вячеслав пишет письма маме домой. В них он рассказывает, как хорошо выполняет работу, и что стал послушным гражданином. Ежемесячно он отправляет посылки весом до 15 кг домой сыну.

Преступления в отношении девушек Яиков совершал в Копейске в 2000-х. Девушек он угощал алкоголем, а потом сбивал с ног сильным ударом по лицу. Жертв маньяк душил в кустах и насиловал уже мертвых. Когда правоохранители поймали убийцу, суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение.

Ранее Ангарский маньяк Попков признался в убийстве школьной уборщицы в 2011 году.