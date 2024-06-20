«Набросился»: избивший одногруппницу студент медколледжа желал смерти ее отцу – участнику СВО

В Башкирии студент медицинского колледжа избил одногруппницу за то, что она не прикрывала его перед преподавателем. Девушка поделилась в беседе с 360.ru, что обидчик ранее желал смерти ее отцу, который находится на СВО. Все случилось в Сибае.

Пострадавшая объяснила, что одногруппник обедал дольше остальных и хотел, чтобы его «прикрыли» перед преподавателями. Но девушка не согласилась и вызвала злость у парня. Сначала он начал оскорблять ее семью. Как отмечает источник, он пожелал, чтобы отца студентки, который находится на СВО, съели медведи.

«После этого он пришел и набросился на меня с кулаками. При этом присутствовали еще три мои одногруппницы, одна из них пыталась его остановить, но тоже попала под горячую руку, и он ее ударил несколько раз», — рассказала девушка.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Ей диагностировали сотрясение мозга и синяки по телу. Студентке необходимо лечение в больнице. Она уже обратилась к правоохранителям с заявлением и хочет наказания для напавшего.

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