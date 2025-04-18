Систематически занижала оценки: 13-летний школьник в Люберцах объяснил нападение на учителя с молотком

13-летний школьник, напавший с молотком на учителя в Люберцах, объяснил причину поступка. Он заявил, что педагог якобы занижала оценки.

Об этом узнал сайт mk.ru.

Отмечается, что мальчик сидел на первой парте. 17 апреля, когда учительница отвернулась к доске, он достал из рюкзака молоток, вскочил и нанес удар по голове.

У педагога сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Учителю наложили четыре шва.

Несовершеннолетнего поставят на учет. Также его могут отчислить из школы. По факту нападения идет проверка, ее ход контролирует Люберецкая городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что происшествие случилось на уроке математики. После нападения ученик выбежал из класса.