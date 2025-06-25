Синяки и проблемы с речью: в Подмосковье нашли 6-летнего мальчика, который предоставлен сам себе

Жители Подмосковья бьют тревогу — они опасаются за судьбу 6-летнего мальчика, за которым не следит мать. Ребенка нашли поздно вечером, сидящим в одиночестве на остановке, передает mk.ru.

По информации журналистов, несовершеннолетний не в первый раз остается без присмотра родителей. Последний — его увидел водитель автобуса. Он узнал у ребенка, кто он и где живет, а после разослал его фото по чатам. Мужчина собирался возить маленького пассажира до тех пор, пока на связь не выйдут его родители.

Но родители на связь не вышли. Адрес его проживания подсказали жители поселка, которые уже не в первый раз видели мальчика. Ребенка привели домой, но дверь никто не открыл. Тогда его передали соседке. Она стала ухаживать за гостем, пока его мать, как выяснилось, писала заявление о пропаже в полиции.

Женщина, которая приютила дошкольника, заметила на его теле синяки. Кроме того, у ребенка имеются проблемы с речью и он боится резких звуков. Другие соседи семейства уверяют, что часто слышат, как в квартире мальчика раздается ругань и падают тяжелые предметы. Мать, воспитывающая детей одна, выпивает и приводит к себе мужчин.

«Мы уже полгода пытаемся обратить внимание сотрудников полиции на эту семью, толку мало. Они стоят на учете в столичном ПДН», — рассказала женщина, у которой сидел мальчик.

Ранее в Ленобласти 15-летняя петербурженка родила в квартире парня. Она выбросила младенца в окно, но, по счастливому стечению обстоятельств, травм на теле ребенка не оказалось.