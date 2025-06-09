Не выявили переломов: медики осмотрели новорожденную девочку, которую 15-летняя мать выкинула из окна

В Ленобласти 15-летняя петербурженка родила в квартире парня и выбросила младенца в окно. Ребенка нашли прохожие, которые вызвали на место медиков. После осмотра специалисты рассказали о состоянии новорожденной. Сейчас малышка находится во Всеволожской КМБ, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Врачи заявили, что при осмотре девочки не нашли каких-либо патологий, царапин или переломов. Тем не менее последствия неаккуратного отношения несовершеннолетней матери присутствуют в виде сильного переохлаждения и анемии.

В первые сутки медикам удалось стабилизировать состояние маленькой пациентки в реанимации. Позже ее перевели в отделение патологии новорожденных. По прогнозам специалистов, девочка вырастет «хорошей и здоровой».

Ранее сообщалось, что выкинувшая младенца 15-летняя петербурженка ничего не знала о беременности. Девушка, по информации журналистов, вела разгульный образ жизни.