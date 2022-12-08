Синдром Рапунцель: В ХМАО врачи извлекли из желудка подростка огромный ком волос

В Сургуте хирурги прооперировали 12-летнюю девочку и достали из ее организма большой сгусток волос. Он образовался из-за привычки подростка постоянно жевать волосы.

В больницу школьница обратилась с жалобами на постоянные боли в животе и тошноту. Во время обследования врачи выяснили, что у пациентки есть вредная привычка жевать волосы. Из-за нее в желудочно-кишечном тракте образуются трихобезоары – сгустки волос с примесью пищи.

Инородное тело в организме девочки было слишком большим, поэтому было принято решение проводить операцию. В результате врачам удалось достать трихобезоар размером приблизительно 20 на 12 сантиметров.

Сейчас пациентка в порядке и ее жизни больше ничего не угрожает.

К слову, в конце ноября в Томске прошла похожая операция. Хирурги извлекли из желудка 11-летней девочки 600 граммов волос. Она так же, как и подросток из Сургута, на протяжении нескольких лет постоянно жевала волосы. Теперь девочки несколько раз подумают перед тем, как вновь протянуть ко рту свои локоны.