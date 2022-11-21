В Томске хирурги извлекли из желудка 11-летней девочки огромный ком волос

В Томске врачи прооперировали 11-летнюю школьницу, весь объем желудка которой занимал волосяной ком. Сообщается, что его вес составил 600 граммов.

Пациентка обратилась в медицинское учреждение с жалобами на сильные боли в животе. Медики провели обследование, в ходе которого установили, что в теле девочки находится инородное тело в виде комка волос с примесью остатков пищи.

Произошло это в результате того, что школьница на протяжении нескольких лет жевала волосы. Они постепенно скапливались в желудке, пока не образовали ком, который вызвал полную непроходимость желудочно-кишечного тракта.

Извлечь инородное тело можно было только операционным путем. Томские врачи разрезали брюшную стенку пациентки и вскрыли полость желудка. Всего они достали 600 граммов волос из организма девочки.

Операция закончилась удачно, и сейчас школьница уже идет на поправку.