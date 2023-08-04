«Синдром бога»: психолог рассказала о характере челябинского маньяка, судя по его игрушкам

Психолог Екатерина Алексеева считает, что у челябинского маньяка, который продержал девушку в своем доме 14 лет, есть «синдром бога». Она сделала этот вывод после того, как узнала о предметах, которые нашли в доме мужчины. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

В Челябинске идет разбирательство по делу Владимира Ческидова. Следствие утверждает, что он много лет назад похитил двух женщин. Одна из них попыталась сбежать, но неудачно, мужчина поймал ее и зверски убил. Вторую он 14 лет держал в доме на окраине города. Отмечается, что он бил и насиловал ее.

По данным источника, при обыске в доме у Ческидова нашли различные секс-игрушки: фиксаторы для рук и ног, намордники в стиле садо-мазо, два фаллоимитатора, а также много DVD-дисков с порнографией.

Сбежавшая пленница рассказала, что злоумышленник привязывал ее к специальной столешнице и насиловал.

Психолог прокомментировала список найденных предметов у преступника. По ее словам, найденные предметы означают желание доминировать над жертвой.

«Доминировать, когда жертва не дает своего согласия на такие «игры», но просто не может сопротивляться - это вроде «синдрома бога», – подчеркнула Алексеева.

Она добавила, что это психопатическая история. Когда человеку важно управлять другим – воплощать через секс то, что в обычной жизни у него не получается. Психолог также уточнила, что наличие секс-игрушек в данном случае говорит о том, что такого рода «игры» заводили маньяка.

Сейчас с жертвой работают психологи, а Владимиру Ческидову предъявили обвинения по статьям «убийство», «похищение человека», «изнасилование». Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее мы писали о том, что державший 14 лет в плену девушку челябинский маньяк слышал голоса умерших родственников.