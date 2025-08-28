Симптомы, как у контуженных на СВО людей: девочка попрыгала на незаконном батуте и попала в реанимацию

В Уфе возбудили уголовное дело после травмирования детей на батуте. Конструкция опрокинулась, из-за чего четверо несовершеннолетних пострадали. Больше всех не повезло пятилетней девочке — она лежит в реанимации с переломом позвоночника. Родители дошкольницы настаивают, что аттракцион был установлен незаконно и требуют наказать ответственных за это, передает Telegram-канал Baza.

Дети пострадали вчера, 27 августа. На улице Летчиков сильный ветер перевернул батут и несовершеннолетние оказались на земле. Пятилетнюю девочку, которая пострадала сильнее остальных, доставили в больницу с травмой черепа, кровоизлиянием в мозг, переломом третьего и четвертого позвонков, а также тазовой кости. По словам отца ребенка, у его дочери симптомы, как у контуженных на СВО людей — сам мужчина недавно вернулся из зоны спецоперации.

Родители девочки уверены, что их ребенок пострадал из-за допущенных организаторами отдыха нарушений. Они попросили правоохранителей привлечь к ответственности установщиков злополучного батута.

Ранее в Санкт-Петербурге 10-летняя девочка получила травму в батутном центре. Произошедшим заинтересовались стражи порядка.