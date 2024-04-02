Симоньян высказалась об отрезанном ухе одного из террористов из «Крокуса»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян защитила силовика, отрезавшего ухо при задержании террориста. Она высказалась о распространившейся по Сети информации об отрезанном ухе одного из подозреваемых в нападении на подмосковный «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает RTVI.

Журналистка дала интервью, где поделилась своим мнением по поводу данной ситуации. Она встала на защиту силовика и выразила надежду на то, что парню, который отрезал ухо террористу, ничего не будет.

«Теперь набрасывайтесь на меня всей своей либеротной сварой и говорите все, что хотите. Мне совершенно все равно», — заверила Маргарита в программе «Ч.Т.Д.».

Женщина добавила, что отстаивает мнение «многих российских военкоров и значительных по весу общественного мнения людей».

Кроме того, она напомнила об Андерсе Брейвике, который устроил теракт в 2011 году. Тогда погибло 77 человек. В итоге преступник получил 21 год лишения свободы, но находится в камере со всеми удобствами. В его распоряжении также есть тренажерный зал, телевизор и игры.

«Здесь вам не Норвегия», – заявила Симоньян.

Напомним, что 22 марта несколько вооруженных человек ворвались в концертный зал в Красногорске и открыли стрельбу по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». После этого нападавшие подожгли «Крокус».

Ранее мы писали о том, как Симоньян отреагировала на обвинения СБУ.