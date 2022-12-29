Сильно нагрелось и вспыхнуло: в самолете «Уральских авиалиний» загорелось зарядное устройство

В самолете «Уральских авиалиний» произошло возгорание пауэрбанка у одного из пассажиров. Воздушное судно готовилось к вылету, а в итоге всех эвакуировали по надувному трапу.

ЧП произошло на рейсе Москва-Калининград. Портативное зарядное устройство, предназначенное для использования в дороге, сначала сильно нагрелось и потом вспыхнуло.

Возгорание было потушено. Пострадавших нет.

Ранее на борту российского самолета терьер загрыз кота.