19:48, 29 декабря 2022
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Сильно нагрелось и вспыхнуло: в самолете «Уральских авиалиний» загорелось зарядное устройство
Фото: Freepik.com
В самолете «Уральских авиалиний» произошло возгорание пауэрбанка у одного из пассажиров. Воздушное судно готовилось к вылету, а в итоге всех эвакуировали по надувному трапу.
ЧП произошло на рейсе Москва-Калининград. Портативное зарядное устройство, предназначенное для использования в дороге, сначала сильно нагрелось и потом вспыхнуло.
Возгорание было потушено. Пострадавших нет.
Ранее на борту российского самолета терьер загрыз кота.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Telegram-канал SHOT
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: