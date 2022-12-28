Ад в поднебесье: на борту российского авиалайнера терьер загрыз кота

Инцидент произошел в багажно-грузовом отсеке самолета, выполнявшего рейс FV6325 Санкт-Петербург – Калининград.

На борту лайнера находилось несколько домашних животных, которых авиакомпания «Россия» перевозила в рамках платной услуги без сопровождения владельцев.

Немецкий терьер сумел разломать свою клетку, вырвался на свободу, после чего отыскал мягкую переноску, в которой тем же рейсом ехала кошка, и насмерть растерзал несчастную хвостатую пассажирку.

Представители авиакомпании поспешили заявить, что все необходимые меры для крепежа клеток и переносок были соблюдены.

И высказали предположение, что клетка терьера оказалась не сертифицированной, поэтому и не выдержала прямой собачьей атаки.

Тем не менее владелец убитого животного подал иск в прокуратуру.