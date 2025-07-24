Новый способ обмана: мошенники заставили собственника продать квартиру и поджечь ее с новыми владельцами

Житель Кудрово в Ленобласти стал жертвой мошенников, которые придумали новый способ обмана. Сначала его убедили продать квартиру, а затем поджечь ее с новыми жильцами, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Аферисты вышли на жителя Ленобласти и мошенническим путем заставили его сначала продать недвижимость на Английской улице, а затем передать деньги им. Новые собственники уже готовились переехать в новую квартиру, но ее предыдущий хозяин стал странно себя вести.

Жертва мошенников сначала отказывалась съезжать, а после и вовсе поджег жилье. Как впоследствии выяснилось, таким образом бывший хозяин недвижимости хотел вернуть деньги за нее — аферисты пообещали вернуть средства в случае выполнения преступной просьбы.

В итоге житель Ленобласти оказался в полиции. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества.

Ранее россиян предупредили о новой схеме аферистов. Мошенники стали прикидываться растерянными подростками, которые якобы случайно совершили ошибочный перевод денежных средств.