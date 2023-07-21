20:01, 21 июля 2023
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Сильная боль и операция: мужчина порвал яичко во время усердной тренировки в спортзале
SHOT: житель Подмосковья порвал яичко во время тренировки в спортзале.
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Житель Подмосковья попал в больницу после тренировки в зале. Там 27-летний мужчина порвал яичко.
Он почувствовал сильную боль, образовались гематома и отек. Парню потребовалась операция.
Его доставили в Мытищинскую больницу. Врачи признали, что случай – большая редкость. Медики приняли решение удалить оторванную часть яичка. 70% органа удалось сохранить.
По словам врачей, он сможет иметь детей, образ жизни парня не изменится. Его спасло своевременное обращение к специалистам – в противном случае могли случиться неприятные последствия.
Подробности привел Telegram-канал SHOT.
Ранее в Подмосковье прооперировали малыша, который родился с тремя яичками.