Сильная боль и операция: мужчина порвал яичко во время усердной тренировки в спортзале

Житель Подмосковья попал в больницу после тренировки в зале. Там 27-летний мужчина порвал яичко.

Он почувствовал сильную боль, образовались гематома и отек. Парню потребовалась операция.

Его доставили в Мытищинскую больницу. Врачи признали, что случай – большая редкость. Медики приняли решение удалить оторванную часть яичка. 70% органа удалось сохранить.

По словам врачей, он сможет иметь детей, образ жизни парня не изменится. Его спасло своевременное обращение к специалистам – в противном случае могли случиться неприятные последствия.

Подробности привел Telegram-канал SHOT.

Ранее в Подмосковье прооперировали малыша, который родился с тремя яичками.