Крайне редкая патология: в Подмосковье прооперировали малыша с тремя яичками

В Подмосковье провели операцию полуторагодовалому малышу, который родился с крайне редкой патологией. У мальчика обнаружили три яичка.

При рождении у ребенка было одно яичко, но внутри организма нашли еще два репродуктивных органа. С редким случаем столкнулись врачи Видновской больницы.

Первоначально медики обнаружили яичко в паховом канале. Такой орган, не опустившийся в мошонку, считается недоразвитым. Операцию проводят детям до двух лет, когда есть вероятность нормального развития яичка.

В ходе операции врачи столкнулись с другой патологией: в верхней трети пахового канала были еще два яичка. При такой патологии существует риск развития злокачественной опухоли.

Врачи провели операцию, поместив одно яичко в мошонку и удалив нездоровое, пишет сайт mk.ru. По словам уролога Виктории Жиронкиной, «в мировой литературе описано не более 200 случаев такой двойной патологии».

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