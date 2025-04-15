Сил не хватило: мать из Канска объяснила, почему не зарубила четвертого ребенка

Жительница Канска, которую подозревают в жестоком убийстве трех детей, дала показания. Она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, почему не устроила расправу над четвертым ребенком, передает ТАСС.

Следователи провели предварительный опрос с участием фигурантки уголовного дела и выяснили, что единственный оставшийся в живых ребенок чудом избежал смерти. Матери не хватило сил, чтобы расправиться еще и с ним.

Сегодня, 15 апреля, с женщиной планируют провести полноценный допрос. Также в ближайшее время должно будет состояться судебное заседание, на котором задержанной изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что зарубившая топором детей мать состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Какие именно было расстройство у сибирячки, пока не уточняется.