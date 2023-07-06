Сигнализируют о проблемах со здоровьем: какие судороги наиболее опасны

В медицине существуют два вида судорог: идиопатические и вторичные. Если в первом случае непроизвольные сокращения мышц происходят при усталости, недостатке сна или стрессе, то во втором речь идет о конкретных заболеваниях.

О том, на какие болезни указывают регулярные судороги, изданию Life.ru рассказала врач-невролог «СМ-Клиники» Диана Андреева.

По словам специалиста, вторичные судороги могут свидетельствовать о неврологических заболеваниях, в частности, о болезни Паркинсона или рассеянном склерозе. Они также возникают при нарушении электролитного обмена, патологии сосудов ног, а именно атеросклерозе и варикозе вен.

Судороги возможны при беременности и при употреблении ряда лекарств – в последнем случае они возникают как побочный эффект.

Судороги могут вызвать соленые огурцы, съеденные в большом количестве. Андреева рассказала, что приступы возможны при переохлаждении или недостатке жидкости, длительном пребывании в одной позе, во время сна или при менструациях.

Когда судороги стали регулярными и доставляют дискомфорт, нужно обратиться к специалисту.

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