Трещины на пятках: о каких болезнях говорит этот дефект

Трещины на пятках могут указывать на наличие одного из четырех заболеваний. О каких болезнях говорит данный дефект, рассказал преподаватель Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Трещины свидетельствуют о сахарном диабете, авитаминозе, микозе стоп или железодефицитной анемии. В таком случае они не исчезнут, пока не будет вылечена первопричина.

По словам Умнова, трещины могут стать «воротами» для других инфекций, которые легко подхватить в спортзале, на природе, в бассейне или надев открытую летнюю обувь и пройдя по улице.

При инфицировании трещин может случиться нагноение, появятся язвы.

В беседе с Life.ru хирург отметил, что обычно причиной трещины является нарушение гидролипидного баланса кожи. Это, в свою очередь, случается из-за курения, неправильного питания, нехватки жидкости, отсутствия ухода за стопами, физической нагрузки.

Ранее мы писали о появлении анальных трещин из-за нетрадиционного секса. Проктолог предупредил, что в последнее время такое случается достаточно часто. По словам врача, слизистая прямой кишки предназначена не для полового акта, поэтому анальный секс приводит к трещинам.