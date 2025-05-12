Сидит за организацию убийства следователя: экс-мэру Махачкалы не нравятся условия в «Черном дельфине»

Саид Амиров, бывший мэр Махачкалы, отбывает пожененное наказание в колонии «Черный дельфин». Осужденный не доволен условиями содержания в пенитенциарном учреждении и пишет жалобы, передает Telegram-канал Mash Gor.

Амиров отправился в колонию за организацию убийства следователя. Он отбывает наказание с 2015 года. С тех пор он написал множество жалоб. Экс-мэра не устраивает все: от питания до удобства для колясочников (заключенный передвигается на инвалидном кресле). Также администрация не выдает Саиду Джапаровичу гантели и радиоприемник.

Несмотря на то, что в большинстве случаев бывший градоначальник получает отказы, он смог добиться двух привилегий. Одна из них — смотреть телевизор, а другая — получать продукты из магазина.

Ранее сообщалось, что вышедшего из колонии Михаила Ефремова будет возить личный водитель. Таким образом актер будет путешествовать до мест съемок.