Вышедшего из колонии Ефремова на съемки будет возить личный водитель

Вышедшего из колонии актера Михала Ефремова на съемки будет возить личный водитель. Об этом сообщает Kp.ru.

Менеджер агентства по подбору домашнего персонала для Рублевки и Новой Риги рассказал, что подбор персонала проводится очень тщательно. Обычно ищут кандидатов до 50 лет, с опытом работы семейным и персональным водителем, с пропиской Москвы и Московской области.

«Обеспеченные люди не любят ездить с незнакомыми водителями – поэтому к услугам такси прибегают нечасто, обычно в отъезде в других городах. Водитель перед приемом на работу проверяется на безупречный стаж вождения, тестируется на вредные привычки», – рассказал менеджер.

Журналисты поинтересовались, ищут ли сейчас водителя для Михаила Ефремова, которому нельзя садиться за руль. Сам он после освобождения заявлял, что не будет восстанавливать водительские права. В разных агентствах отвечали, что через них не ищут.

Отмечается, что ранее у Ефремова и Софьи Кругликовой был водитель. Он возил маленьких детей супругов. Но они повзрослели, и услуги не понадобились.

Говорят, что когда Михаил Ефремов выйдет на работу, то тогда в семье может появиться водитель, чтобы возить актера в театр или на съемки, а также других членов семьи по делам. Пока обходятся с помощью такси и друзей, семья живет в центре Москвы.

Что касается зарплаты семейного водителя на вип-семью, то она составляет 170 тысяч рублей. Это с ненормированным графиком и пятью днями работы.

Ранее мы писали о том, что Михаил Ефремов не бросил вредную привычку после выхода из колонии.