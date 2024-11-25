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Опубликовано 25 ноября 2024, 10:48
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Сидел за растление малолетних: отец выкрал маленькую дочь у бывшей супруги

Mash на волне: сидевший за растление малолетних россиянин похитил маленькую дочь.
Сидел за растление малолетних: отец выкрал маленькую дочь у бывшей супруги

© Freepik

Женщина обратилась в Следственный комитет с заявлением на своего бывшего супруга. По ее словам, мужчина похитил маленькую дочь. Где сейчас находится отец с ребенком, не известно, передает Telegram-канал Mash на волне.

По данным СМИ, пара развелась два года назад. На протяжении нескольких лет бывшие супруги продолжали выяснять через суд, сколько времени пятилетняя девочка будет проводить с папой. В конце октября мужчина к полной неожиданности матери ребенка выкрал его и уехал в неизвестном направлении.

После этого женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Она также рассказала о бывшем супруге, что тот сидел за растление, так как встречался с несовершеннолетней, а еще не платил алименты. Мать мужчины подтвердила, что тот забрал ребенка, но местоположение их не назвала.

Ранее под Смоленском слесарь-сантехник пытался похитить 5-летнего мальчика в магазине. Он вцепился ему в руку и повел к выходу.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash на волне
Автор:Артем Хохлов
Теги:
похищение ребенка
отец