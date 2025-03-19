Сидел на диване с телефоном в руке: отец 34-летнего хоккеиста Малыхина раскрыл подробности смерти

Отец умершего в 34 года экс-хоккеиста Федора Малыхина Михаил рассказал подробности обнаружения тела сына. Мужчина нашел спортсмена мертвым на диване – в его руке был разряженный телефон.

Об этом он рассказал агентству Ura.ru.

По словам Малыхина-старшего, он ежедневно созванивался с сыном, однако целые сутки с ним не было связи. Последний звонок состоялся 16 марта. Тогда мужчина поехал в квартиру, где и нашел тело сына.

«Он сидел на диване расслабившись, голова закинута назад, ноги вытянуты. В левой руке был телефон, второй лежал рядом, они были разряжены, поэтому я и не дозвонился», - поделился деталями Михаил.

В квартире работал телевизор, включен увлажнитель воздуха, окно открыто для проветривания. Отец отметил, что Федор был в шортах и готовился ко сну.

«Результаты исследования пока не готовы, но, наверное, сердце, других вариантов нет», — считает мужчина.

По его словам, в квартире осмотрели все, вплоть до мусорного ведра. Следов употребления чего-либо не нашли, подчеркнул отец.

Родственник добавил, что Федор планировал работать и развиваться, он был воодушевлен своей деятельностью. Малыхин был в должности замдиректора ФОК «Факел».

«У него был очень хороший круг общения, очень серьезные люди в нашей области и городе. У него все шло в гору, все было по жизни хорошо», - поделился Малыхин-старший.

О смерти хоккеиста стало известно 18 марта. Малыхин начал карьеру в 2007 году, провел 497 матчей в КХЛ. В последнее время он тренировался для себя и был вне клуба.