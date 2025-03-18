Обнаружил отец в квартире: что стало причиной смерти экс-хоккеиста «Ак Барса» Федора Малыхина

Бывшего хоккеиста «Ак Барса» и «Автомобилиста» Федора Малыхина обнаружили мертвым. В ходе выяснения обстоятельств случившегося стала известна причина смерти спортсмена.

Обладатель Кубка Гагарина скончался в результате остановки сердца, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Бездыханное тело экс-игрока «Ак Барса» и «Автомобилиста» нашел его отец. Малыхин лежал мертвым в собственной квартире в Екатеринбурге. Другие детали его ухода из жизни не приводятся.

34-летний игрок имеет богатую географию выступлений. Помимо екатеринбургской и челябинской команд, он играл за клубы из Казани, Москвы, Подмосковья и Омска.

Ранее сообщалось о смерти актера Виталия Мещерякова. Он известен телезрителям по сериалу «Москва. Три вокзала».