passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 18 марта 2024, 10:21
1 мин.

Сибирские морозы убили раздетого бродягу, которого собутыльники выгнали из тамбура

В Красноярске психбольной мужчина избил и остаивл умирать на морозе бродягу.
Сибирские морозы убили раздетого бродягу, которого собутыльники выгнали из тамбура

© Freepik

Красноярские следователи завершили расследование дела о гибели бездомного мужчины на морозе. Он был оставлен на улице и избит собутыльником, который, как выяснилось, страдает хроническим психическим расстройством, передает Lenta.Ru.

Мужчина без определенного места жительства погиб в ночь на 4 января. Он выпивал вместе с двумя другими сибиряками в тамбуре магазина. В какой-то момент между бродягой и одним из собутыльников произошел конфликт, закончившийся избиением. Бездомный был избит оппонентом, раздет и выставлен на мороз. Через некоторое время он скончался от переохлаждения.

Напавшего на бродягу мужчину задержали стражи порядка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством. В связи с этим его отправят на принудительное лечение.

Ранее в Прикамье толпа подростков избила 15-летнюю девочку. Несовершеннолетнюю повалили на землю и отпинали.

Источник фото:Freepik
Источник:Lenta.Ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
избиение
мужчина
морозы