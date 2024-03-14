Повалили на землю и пинали ногами: в Пермском крае подростки жестоко избили 15-летнюю девочку

В конце февраля в Пермском крае толпа подростков жестоко избила 15-летнюю девочку-подростка. Расследованием инцидента занялся местный СК.

Трехминутный ролик о жестоком избиении девочки появился в пермских пабликах в начале марта. На нем девочка стоит в белом пуховике и в белой шапке вся в слезах. За воротник ее держит старшая знакомая и что-то угрожающе говорит. Мужской голос за кадром назвал ее «чесоткой» и требует, чтобы школьницу наказали. После «подруга» несколько раз бьет 15-летнюю девочку: она падает, и ее начинают избивать ногами.

«Ты встретиться со мной хотела. Так что ты лежишь? За базар отвечать надо», — приводит слова зачинщицы драки РИА Новости.

Пострадавшая девочка просит прощения и утверждает, что больше так не будет, умоляя прекратить избиение. Но толпу подростков это не останавливает, они просят запинывать подростка еще сильнее и называют ее «наркоманкой».

Все произошло 24 февраля на улице Юбилейной в Березниках. Обидчицей девочки была 18-летняя девушка, а «голосом за кадром» — 20-летний парень. Мать пострадавшей позже рассказала, что старшая подруга выманила ее дочь погулять, после ее избили, сняли на видео. У девочки также отобрали телефон: его сдали в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Подозреваемые оказались детдомовцами, которые избили девочку практически ни за что. Пострадавшая якобы какое-то время встречалась с парнем, который был за кадром, а после наврала, что забеременела от него.

Знакомые утверждают, что подросток тоже из неблагополучной семьи. Периодически она бывала в детском доме. Мать ей давно разрешает пить и курить.

Обидчица школьницы, если ее вину докажут в суде, может отправиться за решетку на два года.

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