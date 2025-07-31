Швыряет, бьет по щеке и кричит: основательница университета психологии подвергла издевательствам своего ребенка

Основательница Международного университета психологии и психотерапии Татьяна Саморукова оказалась в центре скандала. Как пишет Telegram-канал Mash, она избила ребенка в коляске.

Кадры жесткого обращения с малышом утекли в Сеть. На них видно, как женщина швыряет мальчика в коляску, бьет его по щеке и кричит. Ребенок при этом никак не может успокоиться.

Чем была вызвана агрессия женщины, пока не известно. По информации журналистов, после публикации ролика в Сети его героиней заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Они наведались по месту проживания бизнесвумен, но та не открыла дверь.

Ранее в Ленобласти отец оставил годовалую малышку в коляске возле магазина и ушел. С просьбой о помощи в полицию обратилась мать ребенка. Главу семейства в скором времени задержали.