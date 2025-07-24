Дочери хватилась 35-летняя мать: отец оставил годовалую малышку в коляске возле магазина и ушел

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Мурино, который бросил годовалую дочь возле магазина. Сейчас мужчина задержан, с ним работают следователи.

Подробности истории приводит Telegram-канал 78 | НОВОСТИ. По информации журналистов, 32-летний глава семейства оставил коляску с дочкой возле продуктового магазина на Шоссе в Лаврики, после чего удалился.

Тревогу забила 35-летняя мать девочки. К тому моменту ребенок был уже в больнице, куда его поместили после звонка прохожих — они вызвали к магазину скорую.

Из-за чего мужчина решил бросить свою дочь, пока не известно. Его будут судить по статье об оставлении малолетнего в опасности.

Ранее сообщалось, что освобожденная из турецкой тюрьмы россиянка намерена забрать дочь у приемной матери. До этого она пыталась избавиться от ребенка в туалете аэропорта.