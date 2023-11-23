«Швырнуть его охота, прям о стенку»: мать обещала избить четырехмесячного сына ради внимания его отца

Сотрудники правоохранительных оранов начали проверку в отношении жительницы Кемеровской области, которая написала письмо с угрозами партнеру. Молодая мать обещала избить сына, если его отец уйдет из семьи, передает Telegram-канал Полиция Кузбасса.

Жительница Ленинска-Кузнецкого отправила сообщение с угрозами возлюбленному в мессенджере. В нем она написала, что готова кинуть о стену четырехмесячного сына. При этом молодая мать приложила снимок, на котором с силой сжимает щеки мальчика.

«Он меня бесит до такой степени, прям швырнуть его охота, прям о стенку», — написала женщина.

Через некоторое время публикация появилась в открытом доступе и ей заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Проверку по адресу проживания молодой матери устроили инспекторы по делам несовершеннолетних. Мальчика и его четырехлетнюю сестру отправили в медучреждение для обследования.

Мать детей объяснила свой поступок тем, что просто хотела привлечь внимание их отца. Мужчина, в свою очередь, заявил, что таким образом его пытались удержать в семье.

Ранее в Мурманской области 20-летняя мать избила годовалого сына из-за плача. От полученных травм ребенок скончался.