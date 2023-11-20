20-летняя мать до смерти забила годовалого сына из-за плача

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту смерти годовалого ребенка в Мурманской области. К гибели несовершеннолетнего может быть причастна его 20-летняя мать, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Малышу стало плохо сегодня, 20 ноября. Родители ребенка вызвали скорую помощь. Медики, прибывшие по адресу, осмотрели несовершеннолетнего и констатировали его смерть.

Из-за чего точно погиб ребенок, пока не сообщается. По предварительным данным, он был избит собственной матерью накануне, 19 ноября. Девушка била мальчика по голове, туловищу, рукам и ногам за то, что он кричал в кровати.

Также известно, что 20-летняя мать и 19-летний отец привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Помимо годовалого ребенка, у пары есть трехлетний сын.

Ранее в Удмуртии задержали отца, который ударил спящих сына и дочь. Мужчина убил детей ударом ножа в сердце.