«Швырнул коляску на дорогу»: мать инвалида, которого таксист выкинул из машины, раскрыла детали случившегося

Мать инвалида из Москвы рассказала, как ее сына вышвырнул на дорогу таксист. Она отметила, что водитель вышел из себя из-за грязных колес инвалидной коляски. Подробности передает сайт mk.ru.

По данным источника, 24 февраля россиянка вызвала такси для поездки вместе с сыном, у которого с рождения диагноз – ДЦП. Его рост 140 сантиметров, а весит он 40 килограммов, поэтому передвигается на инвалидной коляске. Когда водитель подъехал по обозначенному адресу, женщина сразу поняла, что он недоволен. Мужчине не понравилось то, что его не предупредили о пассажире с ограниченными возможностями.

Тем не менее, россиянка решила заказ не отменять и стала укладывать коляску в багажник. Это тоже вызвало шквал негодования у таксиста, так как колеса были грязные.

«Все это сопровождалось оскорблениями на национальной почве. Пока я стояла у багажника, от вытащил моего сына из машины. Если бы не стоявшие рядом охранники торгового комплекса. Затем он швырнул инвалидную коляску на дорогу», - рассказала мама пострадавшего.

По словам женщины, после произошедшего ее сын сильно напрягся, у него появился стресс, из-за чего пришлось обращаться к врачу. В такси перед ней извинились и прислали промокод на 1000 рублей.

На ситуацию отреагировал председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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