Обстрелял дом: в Подмосковье разгорелась война двух соседей
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В поселке Монино Московской области разгорелась война между соседями. Один из участников конфликта в беседе с РЕН ТВ поделился подробностями происходящего.
Один из жителей Монино заявил, что из-за разразившегося конфликта с соседом опасается за свою жизнь и даже обратился в полицию. По словам мужчины, сначала сосед ему просто угрожал, однако теперь обстреливает дом и вызывает на разборки.
Как уточнил мужчина, конфликт с соседом начался еще в 2022 году, когда их собаки сцепились на улице. По словам потерпевшего, ему пришлось применить силу, чтобы разнять псов. После этого сосед начал мстить мужчине.
«Он звонит мне на телефон и говорит: „Я тебя сейчас застрелю, ты где?“», — рассказал пострадавший.
Более того, мужчина заявил, что сосед обстрелял его дом из боевого пистолета.
«Пуля пробила окно и вошла в потолок вот в этом месте. Диаметр отверстия составляет около двух сантиметров. Позже прибывшие на место криминалисты-эксперты установили: выстрел был произведен из боевого пистолета Макарова», — сообщил корреспондент РЕН ТВ.
Кроме того, журналисты РЕН ТВ связались с соседом пострадавшего мужчины. Он заявил, что не считает себя виноватым и мстит за свою собаку.
Сообщается, что потерпевший уже написал заявление в полицию и ждет разрешения ситуации. Кроме того, сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться, откуда у жителя Подмосковья взялся боевой пистолет.
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