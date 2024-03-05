Обстрелял дом: в Подмосковье разгорелась война двух соседей

В поселке Монино Московской области разгорелась война между соседями. Один из участников конфликта в беседе с РЕН ТВ поделился подробностями происходящего.

Один из жителей Монино заявил, что из-за разразившегося конфликта с соседом опасается за свою жизнь и даже обратился в полицию. По словам мужчины, сначала сосед ему просто угрожал, однако теперь обстреливает дом и вызывает на разборки.

Как уточнил мужчина, конфликт с соседом начался еще в 2022 году, когда их собаки сцепились на улице. По словам потерпевшего, ему пришлось применить силу, чтобы разнять псов. После этого сосед начал мстить мужчине.

«Он звонит мне на телефон и говорит: „Я тебя сейчас застрелю, ты где?“», — рассказал пострадавший.

Более того, мужчина заявил, что сосед обстрелял его дом из боевого пистолета.

«Пуля пробила окно и вошла в потолок вот в этом месте. Диаметр отверстия составляет около двух сантиметров. Позже прибывшие на место криминалисты-эксперты установили: выстрел был произведен из боевого пистолета Макарова», — сообщил корреспондент РЕН ТВ.

Кроме того, журналисты РЕН ТВ связались с соседом пострадавшего мужчины. Он заявил, что не считает себя виноватым и мстит за свою собаку.

Сообщается, что потерпевший уже написал заявление в полицию и ждет разрешения ситуации. Кроме того, сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться, откуда у жителя Подмосковья взялся боевой пистолет.

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