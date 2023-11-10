SHOT: женщине стало плохо в давке около Большого театра в очереди за билетами

Женщина почувствовала себя плохо в давке возле Большого театра, где образовалась большая очередь за билетами. Люди хотят попасть на балет «Щелкунчик», показ которого состоится в декабре.

Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, женщина не получила каких-либо травм.

Telegram-канал 112 сообщил о двух пострадавших в очереди за билетами. По его сведениям, им пришлось вызывать скорую.

Ранее сообщалось, что около Большого театра собрались несколько сотен человек. Они ждут начала продажи билетов. Часть людей стоит больше 12 часов.

«Щелкунчика» традиционно показывают перед новогодними праздниками и во время них. Премьера запланирована на 23 декабря. Стоимость билетов составит от полутора до 20 тыс. рублей.

Ранее оперный певец на условиях анонимности рассказал о Большом театре в период пандемии. По его словам, артисты выступали для полупустого зала.