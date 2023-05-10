«Выступали для полупустого зала»: оперный певец о Большом театре в период пандемии

Несколько лет назад весь мир столкнулся с коронавирусом. Тогда власти каждой страны ввели условия жесткой изоляции. Сотрудники офисов переходили на дистанционный режим работы, закрывались детские сады, школы, театры и музеи. В одном интервью Сергей Безруков заявил, что во время пандемии Губернский театр понес убыток в размере 80 миллионов рублей. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» оперный певец рассказал, как удалось Большому театру пережить этот непростой период.

В первую очередь, наш герой отметил: организация, управляемая Безруковым, является частной, а Большой театр «находится на особой строке бюджета у главы государства». Вот почему финансовые проблемы были «менее заметны».

При этом оперный певец не скрывает, что определенные трудности все-таки были. Речь идет о полупустых залах, для которых приходилось выступать. К счастью, сейчас это кризисное время преодолено: об изоляции уже давно никто не вспоминает, и люди, как и различные организации, вернулись к привычной деятельности.

«В пору пандемии была минимальная заполняемость помещения, люди сидели в масках, и мы выступали для полупустого зала. Сейчас залы снова полны, все вернулось на круги своя. Есть такое ощущение, что и не было никакой пандемии», — резюмировал оперный певец.

Полное интервью нашего героя о работе в Большом театре читайте в этой статье.