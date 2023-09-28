SHOT: в Ташкенте в результате взрыва на складе погиб 15-летний парень

В результате взрыва на складе в Ташкенте погиб 15-летний парень. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, молодому человеку на голову упала оконная рама во время детонации. На данный момент количество пострадавших уточняется.

28 сентября 2023 года ночью произошел взрыв на таможенном складе. Он был такой силы, что в ближайших домах выбило стекла. От самого склада почти ничего не осталось.

Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной взрыва могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей.

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