Shot: в Москве шестиклассник не захотел ехать на дачу и сбежал из дома

В Москве шестиклассник не захотел ехать на дачу и сбежал из дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, конфликт произошел 24 мая. Тогда родители 13-летнего мальчика сообщили ему, что он уезжает из города. Однако сам подросток не одобрил этот план, вот почему шестиклассник оставил дома мобильный телефон, чтобы его было невозможно отследить, и сбежал в неизвестном направлении.

На данный момент местонахождение мальчика до сих пор не выявлено.

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