SHOT: в Москве ребенок поранил голову после примерки детской шапки

В Москве ребенок поранил голову после примерки детской шапки, об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.

8 января семья пришла в московский ТРЦ «Азовский» чтобы выбрать головной убор ребенку. Однако походы по магазинам закончились происшествием. Как рассказал журналистам отец мальчика, малыш расцарапал голову до крови после примерки шапки «Чудо-кроха».

Оказалось, что из датчика антикражи торчал гвоздь, который и расцарапал ребенку голову. Родители обратились в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности сотрудников магазина Familia по статье 14.15 КоАП РФ «Нарушение правил продажи товаров», а также провести проверку на предмет нарушения закона «О защите прав потребителей».

Ранее мы писали о том, что полуторагодовалый ребенок утонул в ванной в Петропавловске-Камчатском. Все случилось в момент, когда мать ребенка ушла за полотенцем. Вернувшись, она обнаружила захлебнувшегося малыша.