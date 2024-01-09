Полуторагодовалый ребенок утонул в ванной в Петропавловске-Камчатском, об этом сообщает Kp.ru.

О происшествии стало известно 2 января. 23-летняя жительница Петропавловска-Камчатского купала в ванной своего полуторагодовалого сына. В какой-то момент мать оставила ребенка без присмотра и вышла за полотенцем. Однако когда она вернулась, то обнаружила малыша захлебнувшимся.

Ранее сообщалось, что девушка уснула после того, как вышла из ванной. Однако эту информацию позже опровергли следственные органы.

Следователи напомнили, что оставлять ребенка одного в воде опасно — малыш может погрузиться лицом в воду или поскользнуться и удариться головой.

Ранее мы писали о том, что под Оренбургом ребенок проглотил осколок стеклянной елочной игрушки. В момент происшествия рядом с ребенком не было родителей. Когда мать девочки вернулась в комнату, то обнаружила во рту ребенка осколки от игрушки. Сейчас девочка проходит лечение в больнице.