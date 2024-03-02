SHOT: в Кургане задержали 10-летнего ребенка за торговлю наркотиками

В Кургане задержали 10-летнего ребенка за торговлю наркотиками. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

10-летнего школьника задержали в Кургане вместе с 32-летним подельником, рассказали журналистам в полиции. Правоохранители поймали подозреваемых в распространении наркотиков в подъезде жилого дома в третьем микрорайоне города.

При себе у четвероклассника обнаружили 100 грамм запрещенного синтетического опиоида. У его взрослого подельника — еще 11 грамм того же вещества. При этом полицейские рассказали, что мужчину ранее уже судили по обвинению в распространении наркотиков.

Сейчас следователи общаются с родителями ребенка.

Ранее мы писали о том, что в Москве задержали актер из «Ранеток» Юрия Яковлева, прятавшего наркотики в сугроб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке запрещенных веществ. Яковлеву грозит до трех лет колонии.