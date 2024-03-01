Грозит до 3 лет колонии: звезду «Ранеток» задержали с мефедроном в Москве

В Москве с наркотиками задержали актера Юрия Яковлева, ставшего известным после роли в сериале «Ранетки». Он закапывал мефедрон в сугроб. О этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, полицейские заметили подозрительного мужчину 22 февраля в районе Ясенево. Он что-то прятал в снегу. Правоохранители решили выяснить, что делает россиянин и подошли к нему. Тогда стало известно, что он пытался скрыть запрещенные вещества в свертке.

Содержимое пакета забрали на экспертизу, а мужчину задержали. Им оказался актер Юрий Яковлев. Сообщается, что в сугроб он закапывал около 2 граммов наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье за незаконное приобретение, хранение и перевозку запрещенных веществ. Яковлеву грозит до трех лет колонии.

Ранее в Москве пострадала экс-чемпионка России по бодибилдингу Ирина Богрунова. Она попыталась закурить в своей машине и случайно подожгла себя. В больницу ее доставили в сильными ожогами.