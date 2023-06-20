SHOT: в Хабаровском крае 12-летняя девочка погибла, пытаясь спасти тонувшего в бочке брата

В Хабаровском крае 12-летняя девочка погибла, пытаясь спасти тонувшего в бочке брата. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, трагедия произошла возле частного дома, в котором проживала семья из четырех человек. Пятиклассница заметила, что ее младший брат тонет в бочке шамбо, вот почему она незамедлительно бросилась ему на помощь. Девочка смогла вытащить родственника, но вот самой спастись ей не удалось.

Сейчас на месте трагедии работают правоохранительные органы, которые выясняют обстоятельства произошедшего. Сообщается, что погибшая школьница ранее состояла на учете в ПДН из-за кражи.

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