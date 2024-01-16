SHOT: сотрудник сгоревшего склада Wildberries сознался в поджоге здания

Сотрудник сгоревшего склада Wildberries сознался в поджоге здания, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сотрудники склада Wildberries в Шушарах рассказали о чате, в котором они состоят. 27 декабря в этот чат написал некий мужчина, который заявил о планах поджечь здание. Однако тогда никто из коллег мужчины не воспринял всерьез его сообщение.

Спустя две недели после угроз, здание склада почти полностью сгорело. В день пожара все тот же сотрудник снова написал в чат и заявил, что именно он причастен к пожару. Сразу после этого его коллеги передали скриншоты переписки правоохранителям. Впрочем, после признания сотрудник удалил свой аккаунт в соцсетях и в чате больше не появлялся.

Сейчас правоохранительные органы пытаются установить личность мужчины. Напомним, 13 января в Шушарах сгорел склад Wildberries. Среди возможных причин пожара следователи называют поджог.

Ранее мы писали о том, что сотрудник склада в Шушарах рассказал, как организовал эвакуацию коллег.