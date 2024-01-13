Было очень страшно: сотрудник склада в Шушарах об эвакуации людей из горящего здания

Накануне стало известно о пожаре на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге. Сотрудник склада по имени Николай в беседе с Газетой.Ru рассказал, как организовал эвакуацию коллег.

По словам источника, очаг возгорания находился в складском мезонине (внутри стеллажа, состоящего из нескольких ярусов - прим. ред.). При этом ворота, через которые могли бы выйти люди, во время пожара были закрыты.

Николай помогал выводить сотрудников из горящего здания.

«Мы всех успокаивали, чтобы не было давки. Мы организовали вход-выход через дверь, чтобы могли люди и заходить, и выходить в две шеренги: одна на вход, другая на выход. Внутри поторапливали и всех тех, кто пытался переодеться: выгоняли, чтобы и дымом не надышались, и места не занимали», – пояснил он.

Николай признался, что ему было очень страшно в тот момент. Однако он даже решил забрать личные вещи из раздевалки.

«Мы с товарищем и другими людьми на свой страх и риск успели забрать, на тот момент уже пахло дымом. Была небольшая резь в глазах уже в раздевалке, когда зашли туда», – добавил сотрудник.

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