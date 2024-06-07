Подкараулили в подъезде: зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева зарезал поклонник жены

Зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев был убит при выходе из дома в Подмосковье. Ему нанесли ножевые ранения, оказавшиеся смертельными, передает Telegram-канал 112.

По данным СМИ, нападение на 37-летнего мужчину совершил поклонник его жены. Он подкараулил оппонента у подъезда и изрезал его ножом.

До убийства от злоумышленника в адрес зампреда движения поступали многочисленные угрозы. Еговцев даже писал заявления в полицию, но никакого результата это не принесло. Сталкер продолжил преследовать Антона и его семью.

Во время нападения зампред успел дать вооруженному преступнику отпор. Тот получил травмы и сейчас находится в больнице. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

Ранее в храме в Сергиевом Посаде прихожанин убил работницу трапезной. Он изрезал женщину ножом.