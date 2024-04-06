SHOT: школьник случайно сломал позвоночник однокласснику в Москве

Школьник случайно сломал позвоночник однокласснику в Москве. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу. Врачи обнаружили у 13-летнего подростка перелом грудины и компрессионный перелом грудного отдела позвоночника.

Как выяснили журналисты, мальчика во время перемены непреднамеренно травмировал друг. По словам пострадавшего, он подсел на лавочку к другим ребятам, его знакомый обхватил мальчика руками, опустил вниз головой и вернул его обратно.

Сразу после этого школьник почувствовал боль в груди, но никому об этом не сообщил и досидел до конца уроков. Когда ребенок пришел домой, он стал задыхаться. Матери мальчик рассказал о том, что произошло на перемене. После этого его экстренно госпитализировали.

По факту случившегося ведется проверка. Мальчик настаивает на том, что конфликта между ним и его знакомым не было.

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